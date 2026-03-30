[故障者情報]RB大宮アルディージャは30日、MF加藤玄が右大腿二頭筋肉離れと診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。加藤は筑波大出身のプロ2年目で、名古屋グランパスからの期限付き移籍で今季加入した。副キャプテンにも就任して開幕から7試合連続で先発入りするも、第7節のジュビロ磐田戦で前半に交代していた。移籍期間は2026年6月30日までとなっている。