株式会社イメージビジョンは、ニコンのシネマカメラ「ZR」に対応したFALCAMブランドのカメラケージとサイドハンドルを、3月28日（土）に発売する。 2025年10月に発売されたZRは、Zマウントを採用するニコン初のシネマカメラカメラ。2024年に子会社化したRED Digital Cinemaのカラーサイエンスを採用し、新開発の動画RAWファイル形式「R3D NE」の内部収録に対応。35mmフルサイズの部分積層型CMOSセンサӦ