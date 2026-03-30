【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北村匠海が主演を務める、フジテレビ系新月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時～21時54分）のポスタービジュアルを解禁された。 ■「思いを乗せて、走り出す」 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリӦ