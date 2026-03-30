井ノ原快彦が自身のInstagramを更新し、坂本昌行とふぉ～ゆ～松崎祐介との3ショットを披露した。 【写真】V6シューズを手に持った坂本昌行を井ノ原快彦とふぉ～ゆ～松崎祐介が挟んだスマイルショット ■坂本昌行の舞台に駆けつけた井ノ原快彦、V6の絆を披露 東京芸術劇場プレイハウスにて3月14日から29日まで上演された、坂本主演の舞台『るつぼ The Crucible』。本作は、17世紀の魔女裁判を題材