29日（日）に、元日本代表の鍋谷友理枝さん（32）が第1子を出産したことを発表した。自身のインスタグラムで報告している。 鍋谷さんは東九州龍谷高校在学中から全国大会で活躍し、卒業後はデンソーエアリービーズに入団。日本代表にも選出され、アウトサイドヒッターとして得点力に加え、「招き猫サーブ」と呼ばれる独特のフォームから繰り出される無回転サーブでサービス