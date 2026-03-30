日銀は今月ひらいた金融政策決定会合の「主な意見」を公表しました。今回は政策金利の維持を決めたものの、利上げの必要性を指摘する意見も上がっていました。日銀は、今月18日から19日にかけて金融政策決定会合を開きました。会合では中東情勢の影響を見極めるため、政策金利の据え置きをきめましたが、きょう公表された「主な意見」では、利上げの必要性を指摘する意見も上がっていたことがわかりました。物価については、原油価