台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の古屋圭司会長（自民党）は30日、中国による財産凍結や入国禁止などの制裁措置に反発した。「台湾訪問は議連として当然だ。制裁はさすが中国だ」と国会内で記者団に述べた。中国には数十年間訪れておらず、中国国内にも財産はないとして「影響はない」と強調した。