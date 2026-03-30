【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はアスレチックス戦に５番三塁で出場し、四回に初本塁打となるソロを放った。４打数１安打１打点で５―２の勝利に貢献し、チームは開幕３連勝。ホワイトソックスの村上は２番一塁で出たブルワーズ戦の二回に３試合連続アーチとなるソロ。試合は７―９で敗れた。アストロズの今井はエンゼルス戦に先発してメジャー初登板を果たし、２回２／