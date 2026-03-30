滋賀県警は30日、自宅を訪れた捜査員を刺したとして、公務執行妨害と傷害の疑いで、同県東近江市、無職増倉順二容疑者（53）＝覚醒剤取締法違反罪などで起訴＝を再逮捕した。再逮捕容疑は2月26日午前8時15分ごろ、同市五個荘簗瀬町の駐車場で東近江署の男性巡査長の左腕に仕込みナイフを突き刺し、公務を妨害した上で全治1カ月のけがを負わせた疑い。巡査長は他の捜査員と共に、別事件で逮捕するため容疑者宅を訪れていた。