ABCテレビ（大阪市）は30日、関西地区の2025年度（25年3月31日〜26年3月29日）の年間個人全体視聴率で全日帯（午前6時〜深夜0時）、ゴールデン帯（午後7時〜午後10時）、プライム帯（午後7時〜午後11時）で1位となり、3冠を獲得したと発表した。年度の3冠達成は2年連続3回目。同局は要因として、自社制作の「M−1グランプリ2025」「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」「芸能人格付けチェックBASIC春の3時間スペシャ