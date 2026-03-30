女優の満島ひかり（４０）が３０日、自身のインスタグラムを更新し、モデル・浅野啓介との結婚と妊娠を発表した。「皆さまへこんにちは本日はご報告があります」と書き出し、「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしましたそしてお腹の中には新しい命が宿っております」と報告。「周りからの協力や温かな気持ちをいただきいまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています