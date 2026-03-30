IVEがJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』を5月27日(水)にリリースすることが決定した。日本版の新アーティストビジュアルが公開され、収録内容も発表されている。収録楽曲のうち、日本オリジナル楽曲「Fashion」はApp Storeの「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソングに決定しており、本日3月30日(月)よりTV、デジタル広告などで展開される。「Fashion」は新しい日々や自分に出会うために一歩を踏み出し、前向きな気持ちにさせ