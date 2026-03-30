バージニア工科大戦昨年のプロ野球ドラフト会議で、ソフトバンクの1位指名を受けた全米大学体育協会（NCAA）1部・米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手は29日（日本時間30日）、敵地バージニア工科大戦に「1番・一塁」で先発出場し、3打数無安打3四球だった。チームは6-3で勝利。試合前には、打撃練習でスコアボードを破壊する衝撃の一発を放った。バージニア工科大のロゴが入ったスコアボードの最上部。一部が白く変色して