第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。３０日は休養日。両校は兵庫・西宮市内のグラウンドで最終調整を行った。大阪桐蔭との大一番を前に、智弁学園の小坂将商監督（４８）は「みんなが倒さないといけないという気持ちと、一番大阪桐蔭とやりたいと思っていると思うので、甲子園の決勝でできることを喜びに感じて、西谷監督に向かっていけるように頑張