「シリコン部品を切断する際に使う切削油から包装用ビニールまで、需給が尋常ではありません。備蓄分がすぐに底をついたわけではありませんが、納品業者側から発注量の20〜30％ほどは支障が出る可能性があると言われ、工場側も使用効率を最大化するよう指示しました」。韓国国内の半導体装置メーカー関係者の言葉だ。中東地域の武力衝突が原油価格上昇を越え、実物経済の全方位的なサプライチェーン攪乱（かくらん）を誘発している