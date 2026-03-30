記事ポイント3月30日17時開催・無料・100名定員の宿泊業界向けウェビナーAI×DXで「価格ではなく設計で勝つ」ブランド戦略を専門家が解説シャープ「Inforia」を事例に客室DXと業務効率化の具体策を紹介 3月30日（月）、月刊ホテレス主催のウェビナー第6回「宿泊施設の業務効率化ソリューション」が無料で開催されます。AI×DXによる収益最大化戦略から、シャープが提供する客室インフォメーション「Inforia」の活用事例まで、