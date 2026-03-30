バレーボール、イタリア・セリエAのイゴール・ ゴルゴンゾーラ・ ノヴァーラで活躍する石川真佑（25）が30日、イタリアでの3年目のシーズンを終え帰国。成田空港で取材に応じた。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突今季、チームはプレーオフ準決勝で敗れ、決勝進出を果たせず。イタリア3季目の戦いを終えた石川は今季を振り返り、「昨年よりも自分の