NPB(日本野球機構)は30日、5月のファーム・リーグの2試合について開催球場と開催時間の変更を発表しました。対象となったのは、ロッテ2軍と巨人2軍の試合。5月8日からロッテ浦和球場で2日間にわたって行われる予定だった2試合が、ZOZOマリンスタジアムでの試合に変更となりました。あわせて開催時間についても変更となっています。同日、ロッテ1軍は敵地・みずほPayPayドームでのソフトバンク戦に挑む予定。ファーム・リーグでは、