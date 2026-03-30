歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。4月8日にスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」への思いを綴っています。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「いよいよ私達大家族の波瀾万丈であろう日本全国の旅が始まります。」全国アリーナツアーへ想い浜崎あゆみさんは「明日から演者、Aスタッフ、ツアークルー全セクション合流です。」と綴ると、画像をアップ。投稿され