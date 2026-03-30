台湾の最大野党・国民党の主席が来月7日から上海や北京などを訪問することがわかりました。習近平国家主席との会談が実現するのか注目されます。中国国営の新華社通信によりますと、台湾政策を担当する中国共産党中央台湾工作弁公室が30日、台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席が来月7日から12日にかけて、上海市や北京市、江蘇省を訪問すると発表しました。訪問は、習近平国家主席の招待によるもので、両岸関係の平和的発展を推進