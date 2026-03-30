５月２日に東京ドームで開催されるボクシング・ダブル世界戦で再起戦に臨む元ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（２９）＝大橋＝が３０日、横浜市で行われた記者会見に臨んだ。昨年９月に王座から陥落して以来８カ月ぶりの実戦で、スーパーバンタム級８回戦でＷＢＡアジア同級王者で世界１５位のワン・デカン（中国）と対戦するが、「（前戦は）情けない姿を見せてしまった。今回は勝たないと先に進めないので、とにかく勝ちに