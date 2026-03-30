アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦をめぐり、原油輸出の拠点「カーグ島」への侵攻を検討していると、改めて強調しました。トランプ大統領は29日、フィナンシャル・タイムズのインタビューに応じ、イランへの軍事作戦をめぐり、「カーグ島を占領するかもしれないし、しないかもしれない。選択肢はたくさんある」などと語りました。そのうえで、「もし占領するとなれば、我々はしばらくの間、そこに駐留することになるだ