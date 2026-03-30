国連のPKO＝平和維持活動を担う国連レバノン暫定軍は、レバノン南部の拠点で飛翔体が爆発し、要員1人が死亡したと明らかにしました。レバノンとイスラエルの国境の監視など平和維持活動を担う国連レバノン暫定軍は30日、レバノン南部の拠点で前日に飛翔体が爆発し1人が死亡、1人が重傷を負ったと明らかにしました。飛翔体がどこから発射されたかは不明だとしていますが、調査を開始したということです。国連レバノン暫定軍は声明で