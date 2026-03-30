俳優の仲野太賀（３３）が３０日、食品メーカー「明星食品」の「明星一平ちゃん夜店の焼そば袋めん」の新商品発表会にブランドキャラクターとして登壇した。「今日は“焼そば”カラー」とソースをイメージしたという茶色のジャケットをうれしそうに見せた。その上に「一平ちゃん」の黄色の法被を着て、担当者とともに袋めんを料理。完成すると、目を輝かせて食していた。仲野は２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！