石井亮次アナウンサー（49）がMCを務める、CBC・TBS系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）が、関東・関西・名古屋3地区で年度視聴率1位を獲得した。2025年度の年度平均視聴率で個人全体2・3％、世帯4・6％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、同時間帯（NHK含む）で昨年に続き、年度平均視聴率トップに輝いた。また関西地区の年度平均視聴率は個人全体2・3％、世帯4・6％（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、