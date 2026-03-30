西から天気下り坂も5月並みの暖かさきょうは西から低気圧が近づき、九州で夕方以降、本降りの雨の範囲が広がる見込みです。中国、四国も夜は雨が降りだすでしょう。関東など東日本は日差しが出ますが、山沿いや内陸中心ににわか雨の所がありそうです。北日本は広い範囲での天気の崩れはありませんが、北海道は夜遅く日本海側で雨の所があるでしょう。【CGで見る】全国の雨の予想シミュレーション（30日（月）正午〜1日（水）午後9