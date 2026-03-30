7人組アイドルグループCANDY TUNEが30日、都内で、「ほっともっと新CM発表会」に登壇した。同社のアジアフェア「焼肉ビビンバ編」のCMに出演。メンバーカラーはそのままに、アジアンテイストの衣装で登場した。CM撮影を振り返り、宮野静（23）は「マイクを持つことはあってもお料理を持って踊ることはなかったので、難しかったです」と難易度が高かったことを明かした。「（料理を）カメラに見せるために、こぼれそうだけどこぼれ