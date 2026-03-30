CUTIE STREETが、7月25日、26日に韓国 世宗大学 大洋ホールにて韓国アンコール公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』を開催する。 （関連：【画像あり】3月28日、29日開催『CUTIE STREET Live in Korea 2026』ライブ写真） 本公演は、3月28日、29日に韓国 ソウル YES24ワンダーロックホールにて行われた『CUTIE STREET Live in Korea 2026』のチケットが即完売したことを受けて開