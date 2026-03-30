イゴール・トゥドール監督は就任後わずか7試合でトッテナム・ホットスパーを離れることになった。トーマス・フランク前監督が今年2月11日に解任されたことを受け、後任として同14日にトッテナム・ホットスパーの指揮官に就任したトゥドール監督だが、公式戦4連敗スタートを喫すると、18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・セカンドレグではアトレティコ・マドリードに3−2で勝利して初白星を飾ったものの、2試