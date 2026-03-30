30日(月)から31日(火)にかけて、低気圧が発達しながら日本付近を東に進み、九州から東北の広い範囲で雨が降る見込みです。九州では、非常に激しい雨の降るところもあり、大雨への注意が必要です。大陸の低気圧は前線をともない、31日にかけて東へと進む見込みです。日本海側沿岸周辺を通りながら発達するでしょう。西日本から北日本にかけて、暖かく湿った空気が流れ込み大気の不安定な状態が続く見込みです。30日の雨と風の予想で