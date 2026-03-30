北海道千歳市で、女性が車にはねられるひき逃げ事件がありました。直後には近くの住宅に車が突っ込む当て逃げ事件もあり、警察は同じ車が事件を起こした可能性も含め、逃げた車の行方を追っています。住宅街を走り抜ける白い乗用車。フロント部分が大きく壊れていることがわかります。（石田記者）「女性はこちらのコンビニエンスストアから突然発進してきた車にはねられたということです」ひき逃げ事件があったのは、千歳市真々地