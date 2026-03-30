Kis-My-Ft2の千賀健永さんは3月29日、自身のInstagramを更新。愛犬・きなことの誕生日オフショットを公開しました。【写真】千賀健永の誕生日オフショット「どっちもかわいいお写真ありがとう！！」千賀さんは「Birthday outtakes」とつづり、写真を4枚載せています。ホワイトのタンクトップ姿できなこにキスをする姿や、「Birthday Boy」のたすきをかけ王冠をかぶってバルーンの前でポーズを決める姿、きなこと一緒に寝転ぶ姿など