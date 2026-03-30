チームをどう進化させていくか、藤川監督の手腕にも注目が高まる（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext壮絶な試合となった。阪神は3月29日の巨人戦（東京ドーム）に12−6と大勝。大事な開幕カードを勝ち越した。【動画】湯浅が好調なダルベックに2ランを許したシーン打線は相手先発、ルーキー左腕の山城京平を攻略。3回までに5点を奪うと中継ぎ陣がつかまり、ひっくり返される場面があるも、8回、9回の2イニングで7得点と猛打爆