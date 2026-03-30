世界でも有数の超学歴社会として知られている韓国。熾烈な受験戦争やスペック重視の採用は格差や少子化などの影響をもたらすという指摘もあります。井沢元彦さんの著書『真・韓国の歴史なぜ「反日」を捨てられないのか』では韓国をむしばむ「勝者志向」は、中国から広まった朱子学が影響していると解説。今回は本書からその一部を抜粋し、韓国の学歴社会にある背景をご紹介します。【画像】学校の先生に望む「出身大学」ランキン