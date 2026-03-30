大学入学直前、Oさんに恋人からメールが届いた。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちそこに書かれていたのは、「別れよう」という言葉。Oさんはすぐに彼女のもとへ向かおうと原付を走らせたのだが......。＜Oさんからのおたより＞もう20年以上前になるのですが、高校を卒業して、大学に入学する前の、春先の話です。当時付き合っていた彼女は熊本県の大学、私は埼玉県の大学に進むことになりました。しかし、引っ越しの