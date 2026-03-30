「バームロールムース」ブルボンは、なめらかな食感を持ち、ワンハンドで食べられるパウチアイス「バームロールムース」を4月6日に発売する。“ムース”は、セリア・ロイルが製造するミルク風味でやさしい味わいの商品で、九州では給食などでお馴染みの冷菓とのこと。「バームロールムース」は、同社のロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザート。ひんやりとした口当たりとなめらかな食感、やさし