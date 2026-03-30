俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』の最終回が29日、放送された。同日、鈴木がXを更新し作品への思いを明かした。【写真】感慨深い…『リブート』で共演する鈴木亮平＆戸田恵梨香＆矢崎滉の3ショット本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。第1話では、鈴木演じる主