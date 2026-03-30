30日の衆議院予算委員会で今年度の予算審議の在り方について、中道改革連合の階猛議員が、高市早苗総理と坂本哲志予算委員長に苦言を呈した。【映像】階氏が予算審議の在り方に疑問呈し、拍手が起こる瞬間階議員は高市総理へ「今回、暫定予算案の編成を指示した経緯について伺います。3月24日の閣議で財務大臣からこのような発言ありました。『予算の空白は一日も許されないため不測の事態に備えて関係各省庁のご協力を得つつ