B'zの稲葉浩志（61）が29日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。親交のあるMr.Childrenの桜井和寿（56）について語った。先週に続き、同番組恒例企画「インタビュアー林修」に登場した桜井へ、VTRでコメントを寄せた稲葉。作詞作曲を手掛ける桜井の魅力について「僕が思う感じはやっぱり、大切な人に“こう言われたら幸せになるだろうな”っていう言葉を繰り出してくる。それが凄いなっていつも思って