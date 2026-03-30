アメリカ軍によるイラン地上侵攻の可能性が指摘されるなか、イランの国会議長は「アメリカ軍がやってくるなら彼らを焼き尽くす」とけん制しました。【映像】アメリカ軍の強襲揚陸艦「トリポリ」アメリカ軍の強襲揚陸艦「トリポリ」や一部の海兵隊部隊はすでに中東地域に到着したほか、アメリカメディアが陸軍の空挺部隊に派遣命令が出たと報じるなどイランでの地上作戦の可能性が指摘されています。こうしたなか、イランの国