新型コロナウイルス感染症の拡大以降、働き方の1つとしてテレワークが広がりました。最近では育児中の働き方としても急速に普及しています。 そこで気になるのが「在宅勤務手当」です。光熱費を自己負担しなければならないので、支給されるのなら助かるという方もいるのではないでしょうか。本記事では在宅勤務手当に関する現事情と、あわせて交通費に関する社会保険料の算定についても解説します。 「改正育児