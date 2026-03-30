中京テレビで２７日に放送された「ＤＲＡＭＡＴＩＣＢＡＳＥＢＡＬＬ２０２６開幕戦広島―中日」（１９時から１１４分間）の平均世帯視聴率が１１・２％（平均個人視聴率は６・４％、以下カッコ内は平均個人視聴率）と２桁を記録したことが３０日、分かった。この試合では中日が２回に村松、カリステの適時打で２点を先制。先発・柳は６回１失点と好投し試合を優位に進めた。放送終了後の９回にも福永、石伊の適時打で３点