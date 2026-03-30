俳優としてはもちろん、歌手としても毎年コンサートツアーを開催するなど、精力的に活動している薬師丸ひろ子。近年では満島ひかりの主演映画「ラストマイル」への出演や、昨年公開された堺雅人主演「平場の月」で薬師丸のヒット曲「メイン・テーマ」(1984年リリース)が挿入歌として流れたことも話題を呼んだ。そんな今なお聴き継がれる薬師丸の名曲だが、1984年には同曲名がタイトルとなり、主題歌となった映画「メイン・テーマ」