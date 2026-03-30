韓国の女性ラッパー、ユク・ジダムが日本を訪れたようだ。ユク・ジダムは最近、自身のSNSに東京を訪れた際の写真を投稿した。【写真】女性ラッパー、“胸の先”が透けて見える「24000歩歩いた」というコメントを添えて、東京の街を散策する様子を公開。オールブラックのコーディネートで落ち着いた雰囲気を見せ、ファンからは近況を喜ぶ声が寄せられている。彼女はSNSを通じて自身の近況を断続的に公開しており、以前から外見の変