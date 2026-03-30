告白まではいかなくとも、何らかの行動で好きな男性に気持ちを伝える女性もいるようです。気になる女性からの「好きサイン」は見逃したくないものです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートから、「好きな男性へそれとなく想いを伝えるために女性が取る行動」を紹介します。【１】「そういうところ好きなんだよね」と冗談っぽく伝える「恥ずかしいから笑いながら好きって伝える」（２０代女性）のように、男性へ