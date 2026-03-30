穴吹エンタープライズ提供 高松市に本社を置く穴吹エンタープライズは、子会社のあなぶきエンタテインメントを4月1日付で吸収合併すると発表しました。あなぶきエンタテインメントは解散し、穴吹エンタープライズに統合されます。 穴吹エンタープライズは1987年7月に設立され、ホテル旅館事業やサービスエリア事業、公民連携事業などを香川県や徳島県、岡山県、兵庫県で展開しています。