◆第５８回ダービー卿チャレンジトロフィー・Ｇ３（４月４日、中山競馬場・芝１６００メートル）シリウスコルト（牡５歳、美浦・田中勝春厩舎、父マクフィ）は復活Ｖがかかる一戦だ。２５年に新潟大賞典・Ｇ３を勝利して以降は白星から遠ざかっているが、７戦ぶりのマイル投入だった前走の東京新聞杯は０秒２差の５着。道中で力む面が目立ったレースが続いたことから距離を短縮した田中勝調教師の狙い通り、復調を示す競馬ができ