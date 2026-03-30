新しいZR-Vはパワートレインを「e:HEV」に統一 ホンダZR-V e:HEV RSクロスツーリング｜ディーラーオプション（ボディサイドモール）装着車 ホンダ「ZR-V」は、スマートでエレガントなデザインや上質で爽快な走りが好評のSUV。今回の一部改良では、純ガソリン車のラインナップをすべて廃止し、パワートレインを2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」に統一している。