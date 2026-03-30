韓国発の人気ブランド「バイオダンス」から、注目の新作マスクが登場♡美容液そのものを固めた“貼る濃密美容液”という新感覚のハイドロゲルマスクは、うるおいとハリをしっかりチャージしてくれる頼れる存在です。キャビアとPDRNを掛け合わせた贅沢な処方で、肌のコンディションを整えたい方にぴったり。ワンランク上のスキンケア体験をチェックしてみて♪ 美容液そのままの新感覚マスク 「キャビアPDRN リアル