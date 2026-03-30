ジェイソン・バトン氏も注目！ ホンダ「プレリュードHRCコンセプト」がF1鈴鹿会場に登場2026年3月末に開催されたF1日本グランプリの会場に、ホンダの2ドアクーペ「Honda Prelude HRC Concept（プレリュードHRCコンセプト）」が展示されました。公式SNSではジェンソン・バトン氏が実車を確認する動画も公開されています。【画像】超かっこいい！ これが「新2ドアクーペ」です！ 画像で見る！（22枚）このプレリュードHRCコン